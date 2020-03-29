大專棒球聯賽四強賽，嘉義大學以3比6敗給國立體大，30日要與文化大學爭季軍，不過嘉大總教練鍾宇政並不灰心，笑稱球隊進步很多，以前都被國體打爆。此外，複賽時嘉大邀請前富邦悍將總教練陳連宏來擔任客座教練，讓選手選球能力有感提升。

嘉大與國體前7局僅有1分差，不過8局下半滿壘時，遭國體曾翰宇敲安，一口氣灌進3分，也奠定國體的勝利。賽後鍾宇政總教練笑說，「這是第一次對國體打這麼勢均力敵，過去都被打爆，我們這幾年進步也很多，已經慢慢追上國體。」

鍾宇政分析主要是嘉大投手戰力不足，用車輪戰方式應對，不過打擊方面表現不錯，他誇獎尤其前5棒很會打，希望未來能維持。

而嘉大為了備戰大專聯賽複賽，找來目前離開職棒的陳連宏擔任客座教練，鍾宇政笑說，「我都開玩笑跟他說，他只要跟選手說『你好棒』，大家就會很開心、更努力。」

陳連宏帶來的專業指導，讓嘉大打者很有感，隊長高宸軒就說，「教練來之前大家對於速球和變化球判斷比較差，教練來後，指導我們動作，讓大家看球時間拉長，選球能力也提高，而且會根據不同打者習性安排訓練，讓我們進步很多。」

(中時 )