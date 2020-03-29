展場被徵用當臨時醫院 底特律汽車展取消 21:592020/03/29 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北美國際車展主辦單位宣布，原本預定6月將在底特律舉辦的年度車展已遭取消，原因是該車展場地已被聯邦危機管理總署徵用、作為容納新冠肺炎病人的臨時醫院。密西根州近來疫情快速惡化，迄今確診病例已超過4千6百人，死亡人數也增至111人。 (工商 ) #車展 #徵用 #臨時 #醫院 #底特律 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫超前 花蓮縣議會率先休會 04:102020/03/25 地方新聞 擴大臨檢再啟 基層心驚驚 04:102020/03/25 地方新聞 防疫門神坐鎮 永和耕莘醫院導入微軟AI口罩溫度檢測器 15:142020/03/25 科技 頭份為恭醫院為防疫改視訊會議 16:372020/03/25 生活 高雄長庚：即起全面取消一般病房探病 15:532020/03/26 生活 不敵疫情？高雄兩家老字號醫院驚傳停業 16:562020/03/26 生活 不畏市值砍半只怕醫療崩潰 中部企業捐款助醫院防疫 12:182020/03/27 生活 亂傳北港媽祖醫院確診 網友抓到了！ 13:422020/03/27 社會 這些是給醫護人員的物資！基隆醫院攜手民間共同抗疫 15:482020/03/27 生活 防疫第一 金門醫院全面禁止探病 17:392020/03/27 生活 財經熱門新聞 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 超猛！謝金河叫朋友搶這檔 結果暴賺1倍 - 財經 1字頭快了！油價又遭殺 內幕竟扯30億人 - 財經 一買就暴虧！他押10張台積電284元 專家驚曝1句話 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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