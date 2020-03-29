北美國際車展主辦單位宣布，原本預定6月將在底特律舉辦的年度車展已遭取消，原因是該車展場地已被聯邦危機管理總署徵用、作為容納新冠肺炎病人的臨時醫院。密西根州近來疫情快速惡化，迄今確診病例已超過4千6百人，死亡人數也增至111人。

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