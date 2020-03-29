一周天氣出爐！氣象局表示周一東北季風減弱，氣溫呈現回暖，但周三起又要變天，受到鋒面通過、東北季風增強和雲雨區東移影響，直到周日一連五天都有降雨機率，而氣象局也用一張圖表示降雨區域。

周一、周二(30、31日)東北季風減弱，氣溫呈現回升趨勢，清晨各地低溫17至21度間，白天高溫普遍在26度以上，中南部地區甚至可達30至32度。此時鋒面位於臺灣北部海面，北部及東半部地區有局部短暫雨。

氣象局指出，周三(4/1)鋒面通過，隨後東北季風增強；當鋒面通過時，大氣環境不穩定，北部、東半部地區及中南部山區有短暫陣雨，中南部平地為多雲的天氣。當鋒面通過後，降雨稍緩，但迎風面的北部、東半部地區仍有局部雨，其他地區為多雲到晴的天氣；氣溫方面，隨著東北季風帶來涼空氣，入夜後氣溫有下滑趨勢。

周四至下週日(4/2至4/5)東北季風影響，再加上受一波波華南水氣東移影響，北部及東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨；北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也有涼意；另外，中南部山區亦有局部降雨，中南部平地為多雲的天氣。

(中時電子報)