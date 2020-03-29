29日國際疫苗學會前主席、美國麻省大學醫學院終身教授盧山表示，想用「疫苗」控制新冠肺炎疫情的可能性不大，其一是來不及研發，其二是政治家下不了決心，因此他認為，疫情還是要靠自己控制，靠公共衛生、隔離、醫院等手段。
根據《澎湃新聞》報導，盧山在「第2屆新冠肺炎多學科論壇」上指出，有4個因素決定疫苗做不做得出來、什麼時候出來，第1是科學，科學的基礎理論足不足夠；第2是技術，研發出來後有沒有辦法量產；第3是監管機構的嚴格程度，疫苗的安全程度能不能過關；第4是社會，對疫苗的需求程度有多高。
他認為，以技術可能和疫情需要方面而言，要用疫苗控制疫情的可能不大，一是因為研發上來不及，二是政治家下不了決心，「疫情還是要自己控制，靠公共衛生、隔離、醫院等手段。」另外，他提到，若疫情到秋天真的完全消失，疫苗還是應該要做下去，有一個平台能讓大家為了未來做準備。
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(中時電子報)
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