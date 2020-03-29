當私密部位出現病症時，不少人羞於就醫，尤其婦科患者更是如此！外科醫師陳榮堅就表示，曾經有一名30歲女子主訴右下腹痛，半夜急診，醫師診斷為盲腸炎並開刀治療，沒想到竟發現「一團巨膿」將3器官黏在一起，抽絲剝繭後發現「爛掉的卵巢」，建議必須摘除。

陳榮堅在《醫師好辣》節目中分享曾這起病例，當時醫生開刀後竟發現，一團巨膿，一旁的腸子、卵巢及輸卵管全黏攪在一起，「剝到後面是個爛掉的卵巢在那邊」，呈現壞死狀態，只能會診婦產科醫師協助。

陳榮堅在手術後向女子家屬解釋其卵巢已經壞死，「必須切除」，據了解病患沒有交過男友，「家屬沒辦法接受」。（圖／醫師好辣Youtube）

陳榮堅在手術後向女子母親解釋其卵巢已經壞死，「必須要把它切除」，但因為女兒未婚又單身，據了解也沒有交過男友，「家屬沒辦法接受為什麼要切掉一邊卵巢」，擔心恐影響她未來生育。

陳榮堅後來詢問女患者，之前是否曾有不舒服情況？她才表示斷斷續續出現下腹隱隱作痛的情形，但不料卻面臨卵巢要摘除，經推測，可能是巧克力囊腫造成卵巢扭轉、壞死。陳榮堅呼籲，若當時有症狀時立即至婦科就診，或許可以即早發現問題，不需切除卵巢，建議女性們該做的檢查不能少！

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(中時電子報)