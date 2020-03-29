新冠肺炎疫情爆發以來，患者的醫療救治費用一直是外界關心的重點，大陸國家醫保局醫藥服務管理司近日作出回應。

醫保局醫藥服務管理司司長熊先軍表示，為了確保醫療機構不會被預算限制、能收治所有病患，醫保部門上調醫療機構的總額預算指標，對相關醫療費用預算獨立出來，不佔用當年總額預算。而為緩解醫療機構代墊款項壓力，醫保經辦機構還專門預付專項資金用於患者救治。截至3月19日，大陸各地醫保部門累計支付資金193億元（人民幣，下同），其中湖北省37億元。

而截至3月15日，31個省（區、市）和新疆生產建設兵團報告，大陸新冠肺炎確診和疑似患者的醫保結算一共有93238人次，總費用來到103960萬元，醫保系統一共支付67734萬元。

其中確診患者結算人數為44189人，涉及總費用75248萬元，平均每人費用為1.7萬元，其中醫保支付比例約為65％，其餘部分由財政款項進行補助。

熊先軍稱，醫療機構會按照「兩個確保」的要求，履行先救治、後結算的原則，在基本醫保、醫療救助等按法規支付後，個人負擔的部分就由當地財政給予補助，異地就醫者會由就醫地先行代墊，待疫情結束後全國統一結算。

(中時 )