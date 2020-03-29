好山好水的南投，近幾年吸引了包括富宇、寬心等建商爭相搶進推案；尤其是南投市，已成為南投縣的推案熱區。而南投過去向以透天別墅為主力，不過，隨著民眾日益重視隱私與安全性，住宅大樓越來越受到南投市民的青睞、屢創銷售佳績。

以寬心營建機構預售案「寬心一品苑」為例，無畏疫情干擾，今（29）日329檔期正式進場銷售，首日就吸引許多民眾前來賞屋！該案產品規劃6戶店墅與70戶大樓住家，其中，店墅每戶售價2,088萬元、大樓每坪開價23-25萬元，總銷金額約9億元。

「寬心一品苑」開價雖然高於區域行情，但因地點佳、建材配備高檔，以南投豪宅為訴求，受到公教人員、醫生族群、自營商的青睞，潛銷期間已熱銷逾四成、店墅賣了4戶，預計7月動工興建。

寬心營建機構副總經理傅士豪表示，寬心從創業至今一直想帶給南投「不一樣的建築風貌」，一開始就從多年沒有推大樓建案的草屯鎮起步，掀起草屯大樓興建風潮；草屯第二建案、第一座新古典大樓「草屯之星」，榮獲南投大樓第一座建築金獅首獎。

傅士豪強調，寬心營建機構在南投至今推出的5個建案，均採用與台北101、帝寶同規格的日鐵制震系統，而寬心對建築的用心、對居住安全的堅持，成為案案熱銷的主因。

傅士豪進一步表示，好山好水的南投一直不缺豪宅別墅，但始終沒有高度隱私與安全性高的豪宅大樓，這也是南投高端客戶的心聲。因此，催生了「寬心一品苑」，在市區黃金地段、千坪基地，打造15層新古典外觀設計，主打3房及4房、五星級飯店式管理、私人會館規劃，滿足注重生活品質的南投富豪們。

「寬心一品苑」經理賴潔儀表示，基地位在南投市縣政特區彰南路上，不論行政醫療、購物商圈、文化學區與未來的國際影城等，均在五分鐘內可到達；國道三南投交流道、南崗工業區或是前往中興新村也是十分鐘路程，位在交通樞紐，交通便利。

賴潔儀說，「寬心一品苑」低建蔽、高綠覆率，中庭花園由故宮南院國家級工程景觀造園「福崧造園」操刀規劃，公設的大面落地窗，透過材質、光線的運用，讓建築與綠景個自然融合；二十五項公設景觀，讓住戶感受寧謐氣息與舒適氛圍。

(工商 )