第一班「湖北類包機」今晚自上海浦東機場起飛，約150多名乘客下午陸續辦理登機。由於已從湖北趕往上海搭機，許多人已經累到一句話都不說。在檢疫後穿上防護衣服、戴上防護面罩，飛機於晚間8點45分左右起飛返台。

該機有153位左右台人搭乘，他們分別搭乘高鐵、巴士、飛機或自行包車前往上海浦東機場。有部分的人早於昨晚就抵達機場等候。

一位帶著兒子的男子表示：「經過千里終於趕來上海機場，我們整晚都擔心得睡不著」

另一對滯鄂母女表示：「雖然搭高鐵轉公車等等比較便宜，但這樣要接觸的人太多，感染風險比較高」，所以選擇包車請司機直接載我們直達上海機場。

湖北台灣同胞返台救援會長徐正文表示，離開湖北省或搭車都需要健康碼，但不是所有人都可以申請健康碼，申請健康碼需要有大陸居住證，但滯鄂台人只有台胞證，所以很多人拿不到綠碼，因此會在很多檢查站遇到多問題。

(中時 )