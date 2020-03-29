大專棒球聯賽四強賽，國立體大以6比3擊敗嘉義大學，明日下午5點將與開南大學爭冠。其中先發投手莊陳仲敖先發5.1局僅失2分非自責分，最快球速147公里，拿下此戰勝投。國體教練龔榮堂賽後表示，希望培養他成為未來主力，且看好他球速還會更快。

此戰兩隊安打數差不多，不過國體攻勢串聯較佳，嘉大與國體前7局僅有1分差，不過8局下半滿壘時，遭國體曾翰宇敲安，一口氣灌進3分，也奠定國體的勝利。

此戰莊陳仲敖5.1局被敲7安，送出3次三振、1保送，失2分非責失，他自認狀況不錯，不過球路偏高因此被對手掌握住，因此被敲較多安打。

而國體教練龔榮堂則說，這是一場張力大的比賽，攻守都有不錯表現，尤其在守備發生4次失誤的情況下，沒有造成太多失分，要歸功投手群的壓制能力。

龔榮堂也提到，莊陳仲敖從大一中繼出賽開始，慢慢增加他的用球數，現在先發用球都能控制在80球左右，而且球速最快147、均速140，相當看好他的未來性，希望慢慢培養他成為未來主力，若增強他的肌力，預計球速還能快。

國體闖進冠軍戰。（陳怡誠攝）

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