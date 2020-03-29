本周星象火星從魔羯座到水瓶座，星座專家許瑞光表示，天秤、水瓶、雙子，容易靈機一動突發奇想，由於能力不穩定，要注意可能突然會發脾氣，這周處理自己的情緒很重要，12星座都可能面臨到尊嚴與面子的問題，自我懷疑與自尊心等安全感會成為一個問題。

睿光談星座 2020/03/29~04/04

運勢大旺：

●牡羊 ♈️ 充滿信心 人際走旺

●射手 ♐️ 快活得意 財運走旺

●金牛 ♉️ 意外得財 桃花走旺

●處女 ♍️ 多方貴人 帶旺財運

運勢平穩：

●天秤 ♎️ 合夥合作 他人牽線

●雙魚 ♓️ 跟隨直覺 創新計畫

●天蠍 ♏️ 內心強大 職場發光

●雙子 ♊️ 海外契機 意外機緣

要注意：

●巨蟹 ♋️ 伴侶合夥 情緒起伏

●魔羯 ♑️ 積極奮鬥 關注家人

●獅子 ♌️ 人際互動 自我懷疑

●水瓶 ♒️ 能量不穩 注意調節

➤加碼

財運最旺：雙魚 ♓️

桃花最旺：射手 ♐️

事業最旺：牡羊 ♈️

(中時電子報)