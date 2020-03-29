本周星象火星從魔羯座到水瓶座，星座專家許瑞光表示，天秤、水瓶、雙子，容易靈機一動突發奇想，由於能力不穩定，要注意可能突然會發脾氣，這周處理自己的情緒很重要，12星座都可能面臨到尊嚴與面子的問題，自我懷疑與自尊心等安全感會成為一個問題。
運勢大旺：
●牡羊 ♈️ 充滿信心 人際走旺
●射手 ♐️ 快活得意 財運走旺
●金牛 ♉️ 意外得財 桃花走旺
●處女 ♍️ 多方貴人 帶旺財運
運勢平穩：
●天秤 ♎️ 合夥合作 他人牽線
●雙魚 ♓️ 跟隨直覺 創新計畫
●天蠍 ♏️ 內心強大 職場發光
●雙子 ♊️ 海外契機 意外機緣
要注意：
●巨蟹 ♋️ 伴侶合夥 情緒起伏
●魔羯 ♑️ 積極奮鬥 關注家人
●獅子 ♌️ 人際互動 自我懷疑
●水瓶 ♒️ 能量不穩 注意調節
➤加碼
財運最旺：雙魚 ♓️
桃花最旺：射手 ♐️
事業最旺：牡羊 ♈️
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。