全球最大手套製造商馬來西亞Top Glove指出，新冠肺炎導致全球手套需求激增，病毒擴散的速度已經超越工廠產能。「恐慌性訂單」造成產品供不應求，公司已經增添設備和人手，全面加緊生產。

Top Glove董事長林偉才（Lim Wee Chai）受訪時指出，過去幾周手套訂單幾乎是公司產能的兩倍，訂單主要來自美國與歐洲國家。公司已經調整出貨時間，以因應需求躥揚。

Top Glove日可生產2億個天然與合成橡膠手套。全球每五副手套便有一副是由Top Glove生產。

全球202個國家與地區的新冠肺炎確診案例突破60萬例，美國的確診人數已經超越大陸，成為全球疫情最嚴重的國家，而歐洲的死亡案例則不斷上升。

林偉才表示，部分客戶出現「恐慌性訂單」，每個月的訂購量突然倍增，由10箱暴增至20箱。如此一來，便造成商品缺貨。「客戶的訂購量增加100％，但公司的產量只能增加20％，因此產生50％至80％的缺口。」

世界衛生組織（WHO）日前警告，全球個人防護產品長期短缺，是抑制疫情蔓延最急迫的威脅之一。

林偉才指出，異常的手套需求量可能再持續三個月，即使亞洲市場對手套的需求稍稍減弱，強勁的訂單預估最多可能再維持九個月之久。

為了滿足市場需求，Top Glove已經調整送貨時間，最短為30天，最長可到150天。此外，Top Glove也限制每位客戶的購買數量，確保客戶能公平的得到額外的手套產品。

林偉才表示：「我們管理客戶的訂購量，限制每位客戶能購買的數量。」公司每周增加新的生產設備，可讓生產最多提升30％，並計劃增聘1,000名人手。

Top Glove在3月將產能利用率拉高10％至95％，預期4月可逼近最大產能。

(工商 )