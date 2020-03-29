鑑於油價崩跌與新冠肺炎疫情重擊國家財政，摩根大通資深銀行家預測，主要來自中東和非洲等產油國的主權財富基金，至多將出脫約2,250億美元的股票資產，以支援政府的資金需求。

摩根大通市場策略師潘尼格左格洛（Nikolaos Panigirtzoglou）表示，新冠肺炎重創全球經濟，引發金融市場劇烈震盪，造成以石油與非石油為財源的主權財富基金蒙受高達1兆美元的股票投資損失。

潘尼格左格洛依據各主權財富基金與主權財富基金研究所（SWFI）的數據，做出以上估計。他表示，挪威除外的產油國主權財富基金，可能在近幾周出脫1,000億至1,500億美元的股票部位，接下來幾個月可能再出售500億至750億美元股票資產。

潘尼格左格洛指出，主權財富基金此時賣股的行為合理，因為投資人不想等到之後股票價格更低的時候再出售。

部分產油國的主權財富基金無法長期抱股，也不能承受更大的虧損風險。產油國的政府面臨石油收入驟降，以及振興經濟開支躥揚的雙重壓力。

一名石油主權財富基金的消息人士透露，自油價由2018年10月觸及的每桶逾70美元高點逐漸下降以來，該基金已經逐漸提升流動性部位。除了現金儲備之外，額外的流動性首先來自短期貨幣市場工具，例如國庫券，最後才是主動投資的股票。

股價下跌往往也是逢低承接的機會。挪威主權財富基金26日表示，受到股市崩跌拖累，2020年迄今股票投資已經損失1,240億美元。負責管理挪威主權基金的挪威央行投資管理局（NBIM）執行長史林斯塔德（Yngve Slyngstad）表示，基金將在某個時候開始加碼股票，讓股票資產配置比重由目前的65％，回升到目標的70％。

(工商 )