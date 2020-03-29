韓國下令4月起入境者須接受14天隔離 22:472020/03/29 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於韓國新冠肺炎確診人數已累積達到9,583人，而且境外移入個案也有大幅增加趨勢，韓國政府周日宣布自4月1日起，不論是韓國公民或外籍人士，所有入境者都必須接受為期14天的隔離檢疫。 (工商 ) #韓國 #入境者 #隔離 #新冠肺炎 #確診人數 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 稱有越籍人士隔離還趴趴走 散播假疫情遭送辦 17:222020/03/25 社會 綠島傳遊客染新冠肺炎 鄉長臉書闢謠 20:392020/03/25 社會 傻喝「純酒精」抗新冠肺炎 伊斯坦堡兩周逾30死20送醫 16:082020/03/26 國際 憂心美失業人口狂飆 歐股早盤跌成一片 17:092020/03/26 財經 防疫加油 豐樂里長蔡奇洲自掏腰包送物資包 17:262020/03/26 生活 美國確診超越大陸！8萬2135例成全球最多！全球確診人數突破50萬 00:302020/03/27 國際 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 M-Police成防疫利器 已查獲14檢疫者趴趴走 16:112020/03/28 社會 女星閃嫁大25歲百億富商 一張慶生照洩驚人豪門生活 21:452020/03/28 娛樂 國際熱門新聞 N號房吹哨人是女大生！潛入淫窟搜罪證…大驚：幼蟲塞生殖器是公開的 - 國際 快！梅根哈利離加定居加州 王室震驚 - 國際 杜魯道夫人康復 但歐層級最高政治人物歿 - 國際 隔離到發瘋！ 印度男全裸衝上街「啃咬90歲老婦喉嚨」身亡 - 國際 菲國全丟了！新冠試劑準確度僅40％ 陸急發聲明稿澄清 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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