國防部今天表示，為提升基層部隊管理效能，於去(108)年建置「連隊實務工作資訊化系統」及平板電腦供連隊使用；系統經驗證後，基層官兵反應良好，今(109)年再依基層使用建議，規劃進一步擴增系統功能與優化平板電腦效能，以滿足部隊實需。

有關後續平板電腦採購規格，國防部說，(1) 處理器：基於後續系統功能擴充需要，規劃將運算效能較佳之i3處理器(含以上等級)列入評選，整體平板電腦必須符合IP65(防塵、防水)等級，以滿足部隊嚴苛使用環境。

(2) 電池：規格與去年相同，且為「非陸製」產品。

(3) 重量：未來所需平板電腦螢幕尺寸由原10吋提升至10至12吋及處理器效能提升等因素，故未限制平板電腦重量，未來招標評選過程中，將以重量輕者優先納選。

(4) 安全管控機制：現行使用平板電腦存取之各項資料均無涉機密，並由後臺管理系統執行安全管控及稽核作業，採專人保管使用，年來經驗證均無肇生資安事件。

國防部指出，上述所訂採購規格均為初步規劃，後續將會同通資專業單位完成安全性驗證及嚴格審查後，再依採購法規範辦理公告及招標事宜，續由專業評委實施評選後決標，以符法制。

(中時 )