新冠肺炎疫情持續影響，不少行業都受到衝擊，尤其以觀光業最慘重。有網友就在臉書上分享幾張照片，平日人滿為患的士林夜市，到周末晚上竟然異常冷清，讓底下不少網友看到後都十分驚訝。

這名網友在臉書社團《爆廢公社二館》貼出照片，照片是觀光客必去的台北士林夜市，照片可見，平日擠滿人的街道上，看過去竟只剩下不到10人在逛街，甚至有些店家根本沒營業，看到這樣冷清的畫面，讓原PO不禁感嘆，「今天假日的士林夜市，看到很多沒開的店，應該都退租了」，網友就驚訝，「現在真的不像以前了，幾乎空蕩蕩」。

網友拍的士林夜市空蕩蕩。（摘自臉書《●【爆廢公社二館】●》）

PO文一出，立刻有不少網友熱烈討論，「現在幾乎沒有觀光客了，很多小吃店根本撐不下去」、「這次疫情影響，很多商家撐不下去也只能收起來，現在生意難做」、「現在非常時期，這樣才是正常的，如果這時候人很多，我們才該擔心吧」，同時有其他人也貼出深坑老街的照片，一樣沒什麼人潮，街道空蕩蕩。

(中時電子報)