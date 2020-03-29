民進黨立委趙天麟今晚於臉書發文，宣布參選民進黨高雄市黨部主委，並提出3項任務使命：1.高雄市長罷韓補選；2.開放黨部；3.民進黨在高雄市議會過半。

民進黨本周通過第19屆全國黨員代表選舉時程，擬於5月24日進行地方黨部主委暨幹部選舉，據了解，蔡英文總統將會回任黨主席，而考量到新冠肺炎疫情，選舉日期仍保留變動之可能性。

趙天麟表示，民進黨一向與公民運動站在一起，而自罷韓行動開始後，黨公職與支持者也都參與其中，但面對韓國瑜的市府團隊不斷打壓市民的罷免權力，未來將站在市黨部第一線，提供罷韓行動必要協助。罷韓完成後，更要積極輔選市長候選人，重返高雄榮耀。

趙天麟指出，未來也將開放黨部，讓黨和人民直接對話，廣納青年、社會力參與，打造新舊共榮的改造藍圖，讓年輕世代和民主前輩充分交流。

趙天麟說，2022年的縣市長暨議員選舉，市黨部必須協調各區議員提名，也有責任提出基層認同、社會信賴的名單，讓民進黨在高雄市議會過半，將議政導回正軌。

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(中時 )