台東車禍男為了1杯水 竟出腳踢救護人員 22:552020/03/29 中時 楊漢聲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傷者出腳踢向救護人員（右下）。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣卑南鄉美農村東成附近，29日下午3時11分發生車禍意外，消防局派遣卑南91車勤，先載送1名林姓傷者送醫，另1名楊姓傷者在救護車上討水喝，救護人員稱車上無飲用水，楊男竟大聲喝斥，並出腳踢向救護人員，只好由員警先帶回派出所，另於下午4時4分派遣卑南91送至醫院處置。 台東消防局表示，該男上車後有攻擊傾向，並向救護同仁攻擊，所幸同仁並無受傷， (中時 ) #救護人員 #人員 #台東 #卑南 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 紅十字會捐贈防疫物資給北市消防局 20:102020/03/25 生活 防疫有愛 金門消防局獲贈防疫裝備 19:472020/03/25 生活 南市消防局獲贈逾萬顆住警器 優先助弱勢安裝 21:422020/03/25 生活 新冠肺炎疫情蔓延 竹縣消防局使用負壓隔離艙載送 17:052020/03/26 生活 惡意向救護人員咳嗽 英國可判2年 23:122020/03/26 國際 負壓隔離艙啟用 竹縣消防局安啦 04:102020/03/27 地方新聞 新竹縣消防局副局長陳中振涉貪 遭羈押禁見 12:412020/03/27 社會 民間企業捐贈物資 高雄消防局足感心 11:122020/03/28 社會 三義農推翻土機整地 突倒地無生命跡象 09:242020/03/29 社會 龍井雜草火警波及工廠 消防員徹夜滅火 14:532020/03/29 社會 生活熱門新聞 鋒面、冷空氣接力 氣象局：下周濕冷18度 - 生活 狂勝歐美日！周六逛好市多 這一幕讓他感動：在台灣很幸福 - 生活 新冠肺炎國內再添1死！死者40多歲男曾到奧捷旅遊 - 生活 身兼副校長...台大槓中研院 張上淳回10字 - 生活 台灣別再仰賴旅遊史！醫一看美國疫情慘況：冷汗直流 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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