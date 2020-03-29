台東縣卑南鄉美農村東成附近，29日下午3時11分發生車禍意外，消防局派遣卑南91車勤，先載送1名林姓傷者送醫，另1名楊姓傷者在救護車上討水喝，救護人員稱車上無飲用水，楊男竟大聲喝斥，並出腳踢向救護人員，只好由員警先帶回派出所，另於下午4時4分派遣卑南91送至醫院處置。

台東消防局表示，該男上車後有攻擊傾向，並向救護同仁攻擊，所幸同仁並無受傷，

(中時 )