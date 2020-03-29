觀光局內勤主管之子染疫事件，遭外界質疑有耍特權之虞；交通部長林佳龍晚間在臉書表示，已要求在24小時內釐清，如有特權，絕不寬貸，另指示觀光局啟動分區辦公應變機制。

林佳龍晚間表示，已經請同仁主動關懷慰問並盡力提供防疫及醫療等協助。但話鋒一轉，林佳龍直指，派駐機場的同仁，服務的應該是旅客，不該是官員的親友。

林佳龍說，先不論二十幾歲的成年人回國有什麼非接待不可的必要，自海外返台，理應盡速居家檢疫，怎麼還在機場喝咖啡增加接觸他人機會、徒增他人染疫風險？何況，同仁奉派接待長官之子，也涉有公器私用之嫌。

林佳龍表示，防疫當前，已要求交通部介入調查，會同內政部移民署、機場公司、觀光局公務車調派紀錄等，在24小時內釐清該名主管之子返國之通關、檢疫、接待及接送，是否涉有特權、或不當從屬關係之命令陷基層同仁於未知的風險之中。如有特權，絕不寬貸！

(中時 )