竊盜集團抗捕衝撞 警冒險加油站連開4槍制伏 22:592020/03/29 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭警方追捕竊盜集團遭駕車抗捕衝撞，警冒險在加油站連開4槍制伏。（圖取自Google Map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭警方今天下午循線前往頭城一處加油站埋伏，準備逮捕慣竊集團，竟遭到竊嫌開車衝撞，危急間警連開4槍制伏車上所有人，不過加油站開槍，萬一流彈擊中油品著火，後果不堪設想，所幸並未發生意外。 據了解，宜蘭縣礁溪警方，循線掌握慣竊集團，一路尾隨到頭城的一處加油站，當警方在他們加完油准背離開時，衝向前圍捕，突然竊嫌車子往前朝警衝撞，警方閃開立即拔槍反擊。 警連續開了4槍，讓加油站人員嚇了一跳，而竊嫌的車子內的5人也乖乖停車，被帶回調查。 (中時電子報) #竊盜 #集團 #抗捕 #衝撞 #警冒險 #加油站 #連開 #4槍 #制伏 也許您會感興趣 推薦閱讀 紘康接單爆量 營收旺到7月 04:102020/03/25 證券．權證 G20將召開應對新冠肺炎特別峰會 26日舉行 習近平出席 12:122020/03/25 國際 諾瓦 拓展柴油車觸媒還原劑版圖 04:102020/03/26 產業特刊 笨賊闖校園開燈偷電腦零件 不知早觸動警報 20:482020/03/26 社會 松翰雙引擎熱 今年業績喊衝 04:102020/03/27 證券．權證 頭一遭！凱撒、雲朗、老爺聯手 跨品牌撒上億救市 10:212020/03/27 財經 全台85個據點統一精工轉靠台塑化陣營 19:402020/03/27 財經 分手中油 統一精工轉投台塑化 04:102020/03/28 產業特刊 從警5年警開5槍3槍擊斃女乘客 嫌犯車曝光 14:152020/03/28 社會 酒駕拒檢警開槍 後座女中彈亡 04:102020/03/29 社會新聞 社會熱門新聞 海邊情侶搭帳篷做愛全都錄 里長證實在漁光島 - 社會 扯！4伴娘遭壓床狂摸乳 網怒：絕不讓女友當… - 社會 新北》泰山連環車禍 大貨車衝撞9台等紅燈汽車 - 社會 情侶漁光島頂棚春光 轉PO網友恐涉刑責 - 社會 前國防部副部長王文燮 自撞新北環快分隔島不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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