宜蘭警方今天下午循線前往頭城一處加油站埋伏，準備逮捕慣竊集團，竟遭到竊嫌開車衝撞，危急間警連開4槍制伏車上所有人，不過加油站開槍，萬一流彈擊中油品著火，後果不堪設想，所幸並未發生意外。

據了解，宜蘭縣礁溪警方，循線掌握慣竊集團，一路尾隨到頭城的一處加油站，當警方在他們加完油准背離開時，衝向前圍捕，突然竊嫌車子往前朝警衝撞，警方閃開立即拔槍反擊。

警連續開了4槍，讓加油站人員嚇了一跳，而竊嫌的車子內的5人也乖乖停車，被帶回調查。

(中時電子報)