在世界衛生組織（WHO）高級顧問艾爾伍德接受香港電台訪問，聽到台灣參與就閉口不談引起關注後，WHO昨天發布聲明表示，強調台灣參與WHO由會員國來決定，而非工作人員。聲明中並表示，會聽取包括台灣衛生部門和所有區域的經驗，將最佳做法介紹給世界各國。
艾爾伍德接受香港電台視訊訪問，當被問到世衛是否考慮讓台灣參加時，他一度語塞甚至疑似切斷電話。重新接通後，主持人繼續就此議題追問，艾爾伍德稱讚中國各地防疫，顯然不願正面回答問題。在WHO的官網上，介紹艾爾伍德擁有30年抗擊小兒麻痹症、伊波拉病毒和其他全球衛生突發事件的經驗，並沒有部分媒體形容的將介紹他的網頁移除的情事。
加拿大籍的艾爾伍德曾經接受紐約時報專訪，稱讚大陸的成功經驗，並表示中國的抗疫方式可以被複制，但這需要速度、資金、想像力和政治勇氣。
WHO昨天特別表聲明，稱世衛一直以來的工作重點就是確保世界所有地區（all areas）獲得管理其人民健康所需的資訊。
(中時 )
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