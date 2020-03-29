據主計總處日前公布2月失業率相較去年同期下降0.02％，但申請失業給付人數已有明顯上升，據勞動部統計，2月單月核付失業給付件數創下10年新高達4萬0435人，相較去年2月的2萬5643人、前年2月的1萬9332人高出不少。

據勞動部統計指出，2月共核付4萬435件失業給付，包括8853人初核、3萬1582人再次核付、核付金額達94萬餘元，核付總件數、核付金額皆創下2011年以來單月新高。

依就業保險法規定，「若要領取失業給付，被保險人應在非自願離職辦理退保當日前3年內，保險年資合計滿1年以上，向公立就業服務機構辦理求職登記，自求職登記之日起14日內仍無法推介就業或安排職業訓練。」才可領取，領取給付為平均投保薪資6成。

台灣大學國發所副教授辛炳隆認為，通常在過年前領取失業給付人數會達到最高峰，而在過年後會因為廠商擴大徵才、年後轉職潮等原因讓失業給付申請人數下降，但受到新冠肺炎影響，過完年後失業給付案件並未明顯下降，顯示廠商徵人意願保守，失業的民眾找不到適合的工作，僅能繼續請領失業給付。

但據主計總處統計，2月失業率為3.70％，相較以往並未明顯增加，辛炳隆預估，目前多數企業為了撙節支出，再加上勞動部近期推出多種措施如「安心就業計畫」、「充電再出發訓練計畫」等措施，希望雇主不要先行裁員、繼續聘雇勞工，因而雇主大多採取「無薪假」的模式。

但辛炳隆認為，如果疫情持續影響至6月、7月，屆時廠商徵才意向保守，又碰上畢業季，失業率數字才會顯著攀升。

(中時 )