正值櫻花盛開季節的日本關東地區，周日（29日）凌晨安然下雪，天亮後東京都市區出現積雪。這種櫻花盛開後仍下雪的情況相當罕見，上次出現這種反常現象，是半個世紀前的1969年。

香港《東方日報》網站報導，日本氣象廳表示，大雪是因為低氣壓及冷氣團南下所致，關東廣泛地區受影響。除東京外，埼玉縣、長野縣、群馬縣等地都有下雪報告，其中長野縣的菅平更錄得23厘米深的積雪紀錄。

由於滿開櫻花同時下雪的情況極為罕見，社交網站twitter上出現大量由東京都居民拍攝的相關相片和影片，大家都對這次特殊的天氣嘖嘖稱奇，有網民更形容這種東京雪櫻的奇景，一生難得一見。

隨著低氣壓周日稍後逐步往東邊移走，各地的雪將會在數小時後漸漸減少。惟公路積雪會影響駕駛安全，當局經已警告居民在出外時小心。至於首都圈的JR、私鐵、地鐵等公共交通大致正常；而航空方面，大約20班來羽田、新千歲和福岡的航班臨時取消。

(中時 )