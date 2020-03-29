桃機地勤人員全副武裝，在飛機抵達前就在外機坪等候。（陳麒全攝）

桃機地勤人員全副武裝，在飛機抵達前就在外機坪等候。（陳麒全攝）

首班班機在29日晚間22時20分抵達桃園機場，載回153名台胞。（陳麒全攝）

首班班機在29日晚間22時20分抵達桃園機場，載回153名台胞。（陳麒全攝）

第3波接回因新肺炎疫情而滯留湖北的台灣民眾，由政府安排由華航定期班機，以類包機方式分2天從上海接回台胞，首班班機在29日下午4時35分起飛前往上海，在晚間22時20分抵達桃園機場，接回153名台胞，順利搭上飛機的旅客表示，這趟回家的路，等了好久，路途也好遠。

這次接回武漢台胞的專機型式與前2批有點不同，是採「類包機」型式，由華航飛往上海來回的定期班機CI503，以及CI504，分2天來執行滯武漢台胞接返任務，目前約有440名台胞報名搭機。

特別的是，過去這類專機都是空機出發，飛機都是停放外接駁機坪，執飛的機組員或醫護人員是在機坪上機。29日出發往上海的CI503班機，因為不是空機過去，機上還有搭載少許旅客，所以停放在第2航廈D6空橋，所有人員從航廈上機。

因為上海和武漢相距約1000公里，開車最少要花費10個小時，為了搭上這波返台的類包機，有滯留湖北的台灣人，一夜都沒睡，從武漢租車自駕，從前一天下午就出發，凌晨3點開到江蘇昆山，原本想休息小睡一下，無奈旅館拒收，只好硬著頭皮繼續上路，一路狂開千里的夜車到上海，就是為了趕在29日下午4時之前，抵達上海浦東機場接受檢疫，搭上第3波返台「類包機」。

有的家庭乾脆花將近2萬元包車，直接都睡在車上，還有一部分旅客出發的比較早，凌晨1時就到了上海浦東機場，累了就直接坐在機場位置上休息，等待下午4時開始的報到檢疫登機手續。

旅客表示，為了順利搭上返台班機，除了交通的問題之外，還要準備「健康綠碼」才能順利通過交通檢查站，還有不少人準備了醫院檢驗報告單，寫明「新型冠狀病毒核酸檢測陰性」，另外還有一份「健康情況說明書」，表明沒有新冠肺炎乏力咳嗽等疑似症狀，有備無患，才能順利過關趕上包機，直說這趟回家的路，「等了好久，路途也好遠」。

華航CI504類包機在晚間22時20分落地，還是依照之前包機的模式，先行滑停在602接駁機坪，再由拖車拖往台飛維修棚廠進行相關入境、證照查驗及檢疫工作，等完成程序之後，再由遊覽車載到集中檢疫所，進行14天居家隔離。

(中時 )