國際名導蔡明亮早前才從柏林影展拿獎，原訂4月在美國的3場回顧展因新冠肺炎疫情取消，連同新片《日子》和《不散》4K修復版的上映計畫也受影響，他表示：「我相信疫情終會被控制，但需要非常多的付出和努力，特別對防疫的相關人員及醫護人員致一萬分的敬意和感激，我們做小老百姓盡量乖乖待在家裡，別給社會再添麻煩就好。」工作被迫停滯的他，開始放慢腳步過生活，購入麵包機在家做愛吃的吐司，也拾起畫筆作畫，為了買菜才外出。

蔡明亮趁在家防疫期間修整畫作。（汯呄霖電影提供）

常為好搭檔李康生下廚做飯的蔡明亮，也被李叮嚀「出門戴口罩、回家消毒洗手」，蔡明亮打趣地分享：「睡前我傳了個簡訊給他『我要開始教你煮菜了，免得那一天我不在了，你吃什麽』，他回我『不要』。」而蔡明亮也透露自己的恐慌症仍在控制中，心情受疫情和氣候的波動影響，狀況時好時壞，「小康（李康生）叫我別看電視，他每晚在飯桌跟我報告就好，他變成我的陳時中了」，兩人相互扶持，互補得恰到好處。

蔡明亮上網學如何烤吐司。（汯呄霖電影提供）

蔡明亮也趁著這段空檔，把過去畫壞的畫作拿出來修整，他早在10年前開始收集老舊椅子，再以油畫創作再現，他表示正在畫的椅子取名為「皇后」，「雖然是一把破椅子，但是她的形狀很高貴，做了很多次展出。去年《你的臉》在光點華山電影館外長廊的展覽，我也有把她擺出來，但是被不知名民眾破壞，結果只展出了1天就把她換下來」，他表示修整過程雖然漫漫長日，但也修得幾分歡喜來。

蔡明亮趁在家防疫期間修整畫作。（汯呄霖電影提供）

對於疫情，蔡明亮在臉書上坦言：「我以前也會問，地球什麽時候也可停一下，不要跑那麽快，現在她忽然似乎就停下來了，還真的令人感到錯愕，也不習慣。換個角度想，原來人類並無法真正的控制我們的世界，不如就讓這個世界休息一下，我們也休息一下。當然，大家要各自保重，更要相互愛護，也許才會有更好的明天。」

(中時 )