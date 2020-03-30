勞動部針對無薪假勞工祭出充電再出發、安心就業計畫等，立法院也在金融海嘯後修正就業保險法16條明定，「當經濟不景氣致大量失業或其他緊急情事時，勞動部審酌失業率及其他情形後，可以延長失業給付最長至9個月，必要時得再延長，但最長不得超過12個月」，而依最近一次的就業保險精算報告預估，一旦經濟不景氣惡化，把失業給付延長至12個月時，恐怕會在24個月燒掉逾千億元的就保基金。

依《就業保險延長失業給付實施辦法》規定，當就保失業率連續4個月達3.3％以上、主計總處失業率也連續4個月未降低時，便可以公告延長失業給付；但即時是金融海嘯時最嚴重時，就保失業率也仍未達啟動門檻。

勞動部官員表示，在金融海嘯之後，各界認為政府要有更多作為協助勞工，因此修正就業保險法在失業浪潮時可以延長失業給付期間，後來訂定子法「就業保險延長失業給付實施辦法」時，參考鄰近的日本與韓國規定，訂下要連續4個月就保失業率達3.3％、失業率4個月未下降，才能延長至9個月，連續8個月就保失業率達3.3％、失業率8個月未下降則可延長至12個月。

而據勞動基金運用局公布資料顯示，截至去年為止就保基金規模達1329億元，而據精算報告指出，一旦失業率開始惡化，勞動部啟動延長失業給付，失業給付金額將額外增加1095.25億元，24 個月的失業給付金額總計為1251.91億元。

至於延長失業給付是否會造成福利依賴？勞動部官員說，當經濟蕭條是景氣性的問題時，可能是勞工想找工作也找不到，此時應要全面穩定勞工的生活。

(中時 )