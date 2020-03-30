去年因批評知名網紅理科太太是智障而名噪一時的PTT網友「張紹中」，最近一篇《無限QE不但不是真的無限，而且還快用完了》文章再度成為PTT熱門文章。

「張紹中」去年在個人部落格發表《五個理由告訴你為什麼理科太太是個智障》一文，引發熱議。而他27日發表新聞《無限QE不但不是真的無限，而且還快用完了》，再度引發PTT鄉民關注。

文章表示，「本週Fed與ECB都宣稱『無限QE』。讓我想到很久很久以前，當時我詢問我的恩師利率的數學限制是什麼，因為他不可能是無限大。對曰：『我想那是一個實數。』

「Fed 與 ECB 所宣告的『無限QE』並非無限，而只是一個實數，根據聯邦儲備法，Fed資產負債上限為8兆左右，而在過去3個禮拜已經從2兆水平擴增至5兆（3/26公佈），也就是剩下不到3兆的擴張空間。

ECB也同樣受到馬斯垂克條約的規範，說『無限』QE的『無限』是什麼。我想那大概是個實數。」

不過文章也提到，「如果不需要修改聯邦儲備法，而能夠通過國會同意就擴增Fed 資產負債表的話，那麼，我想即使是要求將Fed資產負債表暴增到40兆，聯邦議院也是會欣然同意的」。

文章指出，「截至目前為止，Fed 與美國財政部拼命挽救的仍然是現金流量與資產負債表。然而真正險峻的是五月財報季，挽救了資產負債提供融通資金只是讓企業能活久一點，損益表一樣重要，如果說五月財報季出來損益表與淨值雙殺的話，照樣繼續烙賽。」。

該篇文章被轉貼到PTT《Stock》股票板，鄉民相當認同該論點，紛紛回應：「真的 上限八兆沒意義，再擴增就好了。結論還是無限QE」、「不要臉天下無敵-無限QE只會漲」、「米國現在是打算把全球拖下水一起死就對了」、「印到破產」。

(中時電子報)