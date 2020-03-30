臉書社團《我是新店人 好山好水 新店區 大坪林 七張 碧潭 安坑 深坑 石碇 坪林 烏來》版主貼出多張照片，顯示新店區中正路一間藥局門口依舊大牌長龍等買口罩。

該版主並發文：「提早部署，限制出口，國家隊趕工，智商一百八，網購2.0全世界羨慕，都已經兩個月了…請問英明睿智的蔡政府，還要多久才可以讓民眾脫離每週排隊一兩個小時，只能買三片口罩的苦日子…」。

這篇文章在該社團引發熱烈討論，眾多社員砲轟：「人在福中不知福」、「少點水口，排隊網購還買得到，你最好到國外去看有沒有天上掉下來給你！」、「台灣以外的地方，有錢有閒還買不到。靠腰什麼？」、「你發文的時間已經夠這排人網上預購了」、「早脫離~學怎麼網購吧 乖」、「建議你可直接出國就不用這麼痛苦囉，看是要去美國或中國和歐洲都好喔～不要腳踩這這又狂罵這片土地喔～」。

不過也有人力挺版主：「問這個問題就錯了...貴政府是不容許異音的！」、「造神運動，總有天跌落神壇」、「口號治國遲早被看破手腳」、「好可憐哦！一堆感恩政府的順民！」。

(中時電子報)