臺北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰說，氣喘是一種呼吸道的過敏疾病，對塵蟎、灰塵、香菸、蟑螂、動植物等環境中物質過敏，病人多從小的時候就會開始有氣喘，且會合併其他過敏疾病，譬如異位性皮膚炎、過敏性鼻炎，也就是俗稱的過敏兒，而合併越多過敏疾病，氣喘會更難控制。

很多氣喘患者對於吸入型類固醇存在偏見，在症狀稍微改善後就自行停藥，或者是只有當不舒服有症狀時才使用氣喘藥物，蘇一峰指出，這樣的治療方式，反而會使得氣喘反覆發作，長久以來使得氣道變形惡化成為慢性肺病－肺阻塞。

多數氣喘患者都會問，如何才能停掉類固醇？其實，氣喘患者停止類固醇治療並非不可能，蘇一峰分享七大絕招：

絕招一、找對的醫師，配合治療

氣喘患者最忌諱斷斷續續的治療，而臺灣許多氣喘的患者對治療都相當不重視，常不願意規律使用藥物，自動停用藥物、造成反覆咳嗽與呼吸道症狀的惡化，久了之後就會造成呼吸道不可逆的破壞，演變成慢性肺病。

絕招二、使用類固醇、才能停止類固醇

「使用吸入類固醇才能減少口服類固醇」，這段話聽起來很奇妙，但卻是氣喘治療的精髓所在，氣喘所使用的吸入型類固醇藥物主要作用在肺部為主，而劑量更只有口服類固醇的百分之一，因此對全身的副作用很小，大可放心使用，而許多研究都指出，規律使用吸入類固醇更能減少口服類固醇的使用機會。

絕招三、嚴重氣喘患者，許多不含類固醇新藥可當輔助治療

近年來因為藥物快速進步，已經有非類固醇的藥物可以當治療的輔助，其中包含有許多長效的支氣管擴張劑，另外還有氣喘的標靶治療藥－生物製劑可供使用，而以上的藥物能用於改善重度氣喘患者的持續發作，因此，只要好好接受治療，就能得到不錯的控制。

絕招四、了解誘發氣喘原因

氣喘患者必須從每一次的急性發作中，注意自己對那些物質過敏，一般來說常見的過敏原有：塵螨、花粉、黴菌、蟑螂、寵物毛髮與灰塵；室內的二手菸與三手菸，以及蚊香、燒香、油漆、香水、殺蟲劑等化學物的吸入；而室外的空氣汙染也常常是促使氣喘發作的原因。

蘇一峰建議，遠離不必要的過敏刺激，室內使用空氣清淨機，定時打掃清洗環境、地毯、窗簾、布料傢俱、絨毛玩具等。室內環境須保持通風乾燥，濕度宜控制在50%~60%之間，避免塵螨及黴菌之滋生。還要注意居家整潔，減少蟑螂繁殖。

絕招五、治療引發氣喘發作的共病症

許多共病症已經被發現會增加氣喘的發作與發生，如過敏性鼻炎、鼻竇炎、心臟病、胃食道逆流和肥胖等，這些共病症常常會加重且誘發氣喘的發作，如果此時只治療氣喘不處理共病症，只會讓氣喘藥物越用越重，反而加重類固醇的劑量；因此，正確方式應該結合其他的共病症一起治療，才能使氣喘得到更好的控制。

絕招六、確認吸入藥物使用是否正確

臨床上發現許多氣喘患者，雖然有使用吸入藥物來控制氣喘，但是因為使用方式的不正確，使得大部分吸入的藥物都留在口腔，無法達到藥物治療的目標肺部，患者應利用每次回診的機會，跟醫師或衛教師討論自己吸入藥物使用的方式是否正確，才能減少口服類固醇的使用。

絕招七、小心思考氣喘診斷的正確性

臨床上有好幾個氣喘案例，被當作是氣喘治療半年，後來才發現原來是氣管裡長了肺癌，也時常遇到氣喘的患者對藥物使用無效，後來經過詳細檢查發現，原來是心臟衰竭而不是氣喘，當氣喘持續正確用藥且避免過敏原的刺激之後，仍然反覆發作難以控制，這時候必須要小小思考氣喘診斷的正確性，因為許多其他疾病也常常以咳喘當作表現，譬如：肺癌、心臟病等，如果只是一直加重氣喘的藥物劑量，只能暫時控制喘的症狀，無法達到真正的疾病治療。

最後，蘇一峰建議，氣喘患者平時應聽從醫師指示下規律用藥，而氣喘穩定時也必須要醫師許可才能停藥，切勿自行停藥；家中必須準備緊急藥物，如有不舒服的症狀，請馬上使用氣喘救急藥物並且就醫，平常則須注意過敏物質、空氣汙染與菸害，才能避免氣喘發作產生生命危險。

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(中時電子報)