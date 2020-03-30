乳癌為我國婦女癌症發生率第一位，且死亡率為女性癌症死因的第四位，每天約35人罹患乳癌，約6.6人死於乳癌，嚴重影響婦女健康及生活品質。而美國癌症研究所（AICR）指出，約4成的乳癌是可藉由維持健康生活型態來預防。

乳癌的危險因子包含：初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第1胎、未曾哺乳，以及具有乳癌家族史者、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等；與生活型態有關的危險因子則包含：抽菸、飲酒、不健康飲食及缺乏運動等。

根據2018年刺胳針醫學期刊（The Lancet）發表的研究顯示，飲酒是導致死亡或疾病的危險因子之一，且喝越多風險越高；包括口腔癌、鼻咽癌、食道癌、肝癌、乳癌等，即使少量飲酒，其得到乳癌的機會為不喝酒的1.04倍，過量飲酒得到乳癌的機會則為不喝酒的1.61倍。

另外，研究顯示，過重及肥胖者與正常體位者相比，有較高的乳癌罹患風險；當婦女身體質量指數（BMI）大於25，罹患乳癌風險會增加17%，BMI大於30，罹患乳癌風險則增加37％；BMI大於35，罹患乳癌風險將增加近6成。

缺乏身體活動者亦有較高罹癌風險；有規律運動習慣的女性，其罹患乳癌的機率比不愛運動者降低2至4成，女性每週多運動1小時，約可降低6%罹患乳癌的機率。即便已經罹患乳癌，肥胖的病人亦被發現比健康體位的病人預後更差，復發機率也較高，因此，婦女朋友應維持健康體位（18.5≦BMI＜24）。

若要維持理想健康體位，國民健康署建議，均衡健康飲食，控制飲食份量、聰明選擇食材；除了避免零食及下午茶外，亦可應用「我的餐盤」6口訣：每天早晚1杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙；同時，多走路、減少坐著的時間，將體能活動融入日常生活中。

國民健康署提醒，婦女朋友們，護乳健康應從養成「規律運動、均衡飲食、維持健康體位、不飲酒」等習慣開始，並適時釋放身心壓力，增進健康。

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(新華社)