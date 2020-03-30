2008年選秀探花梅約這次確定加盟大陸CBA遼寧隊了！遼寧隊昨天官方宣布，梅約將以球隊第3外援身分加入，目前正在瀋陽進行14天居家隔離，等到隔離結束過後，遼寧隊就會把他正式註冊，看來所謂「CBA禁毒政策」還是空談一場。

梅約曾在2016年違反NBA禁藥條款遭禁賽2年，結束禁賽過後，2018年來到SBL加盟當時的台北達欣，打完上季之後隨即前往大陸NBL湖南勇勝打球，本季則跳槽ABL富邦勇士，卻因ABL受到新冠肺炎影響停賽，梅約再次失業。

沒想到梅約馬上又傳出有望前往遼寧隊效力消息，他也先出現在上海浦東機場跟醫護人員合照留念，接著27日貼出自己待在遼寧居家隔離的IG動態，卻很快就刪除，足以表示他已經抵達遼寧，大約會在4月10日左右跟遼寧隊正式簽約。

遼寧隊選擇梅約當作第3外援的原因，還是相當難搞的史蒂芬生所造成，因為史蒂芬生在停賽前累積5次違反運動道德犯規，只要再吞一次U就被禁賽1場，加上謠傳史蒂芬生考慮回到老東家溜馬，才讓遼寧隊決定趕緊找來梅約應急。

只是先前CBA傳出只要球員曾經涉及禁藥或毒品遭到禁賽，就會永不錄用的謠言，如今看來也是說說罷了，也許是因梅約已經完成禁賽2年的處分，所以CBA才可通融遼寧隊簽下梅約，卻讓日後面臨相同處境的外援，可望比照辦理！

(中時 )