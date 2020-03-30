眼看宅經濟（懶人經濟）和武漢肺炎疫情一起發燒，3月上旬，連鎖百貨龍頭新光三越正式宣布推出美食外送服務，先後與Uber Eats、foodpanda兩大外送平台攜手，讓旗下11家分店、逾260間餐飲品牌都加入手機一滑就可以外送到府的行列。

「在台灣，每人每月訂外送2至3次，但以外送相對成熟的市場如中國，每人每月已經使用外送服務11至15次，因此未來台灣外送市場還有很大的成長空間。」美食外送平台foodomo執行長張鈾瑋預期。

螞蟻雄兵大串連 外送平台夯

靠著匯聚成千上萬的餐飲店，foodpanda、Uber Eats、Deliveroo戶戶送等外送平台已成為另類的餐飲品牌，甚至將挑戰麥當勞成為台灣餐飲界的新霸主。

沒店面沒關係 虛擬餐廳崛起

這些店家與傳統餐飲業以食材、店面租金、外場服務為主要支出的成本結構大不相同，外送平台本身也持續透過培養這些不需店面的虛擬餐廳擴大影響力。

「外送平台的經營模式與影音串流服務供應商Netflix相似，必須確保顧客隨時在不同區域裡，都能找到他們想要吃的餐廳或菜單；如果在某些區域裡，缺少了什麼餐廳或餐點，外送平台沒辦法滿足消費者的需求，最後可能會流失顧客。」羅家聰說。

從數據看需求 主動提供服務

Uber Eats便運用大數據資料，徵詢已經合作的餐飲品牌業者，利用現成的中央廚房、食材與人力，開發虛擬菜單，在平台上開設虛擬餐廳。

在英國已與高達兩千家虛擬餐廳合作的英商Deliveroo戶戶送，在台灣也已培養多達兩百多家的虛擬品牌。

羅家聰指出，餐飲業實體店面的投資金額昂貴，包括店租、裝修等，具有非常大的營運與資金風險。

先虛後實 降低餐飲創業門檻

先虛擬、再實體，成為餐飲創業的新模式，比較代表性的案例像是酷瑪經濟炒飯、發倆囍號、Lamigo、咚滋咚滋等。

無論是新創業者或外送平台刻意培植的虛擬餐廳，成為餐飲市場的新業種，改變了消費習慣，也顛覆了餐飲市場。

解決高房租 共享廚房是趨勢

「台灣房租高漲問題不解決，就是會阻礙餐飲業的發展，忠孝商圈就是最典型的例子，所以有共享廚房的生存空間。」李仁豪不諱言，在商圈，巷弄與街邊店的房租價差有5倍之多。

但可以確定的是，如今，外送平台勢不可擋，也難怪虛擬餐廳和共享廚房這樣的新業種，會成為當今餐飲業界熱搜的關鍵字。

(中時電子報)