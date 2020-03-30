虛擬餐廳與外送平台的共生共榮，正為台灣餐飲營運模式帶來新變革。

隨主飡法式水煮專賣店》舒肥烹調受歡迎 4坪小店起家 從外帶紅到做外送

鄰近台北市小巨蛋的敦化北路巷弄裡，一間僅有4坪大小的店面，對外只有一個窗台取餐口。這是Uber Eats、foodpanda、Deliveroo戶戶送等外送平台上熱門的虛擬餐廳——隨主飡法式水煮專賣店的總店。每到用餐時間，各外送平台的外送員就絡繹不絕來取餐盒送餐。

「與外送平台合作後，業績成長達一成至兩成。」蕭雅梅指出，近期武漢肺炎疫情，到餐廳外食的人口減少，轉而選擇外送，又再帶動業績成長1至2成。

秧米燒肉便當》月訂單1萬5千個餐盒 利用平台大數據 半分鐘出一份餐

至今才短短8個月，市民大道總店已創下月訂單量高達1萬5千個餐盒的紀錄。走進市民大道的總店內，中央廚房已占據一半以上的面積，剩下的空間擺設幾張桌子與椅子，有趣的是，這並不是提供給顧客用餐使用，而是作為外送平台人員的休息區。

體貼外送員 順便做市調

「虛擬餐廳就是要靠外送平台。」謝和茗話說得直白，靠外送平台的曝光可以提高知名度，增加秧米官網被搜尋的次數，而且因為外送平台會做免運費與折扣的促銷活動，因此大多數的訂單都來自於外送平台。

尤其，外送餐點從出餐到送至客人手上的時間差，對美味程度和食安都是很大的考驗。秧米為了製作出符合食安標準的溫泉蛋當作配菜，選用的是生食雞蛋；以及挑選黏性適度的西螺米。

生活倉廚》去年淨利成長3倍 首家虛擬餐廳品牌 回攻實體店面

採訪當天早上10點，《財訊》採訪團隊來到生活倉廚內湖旗艦店，偌大、明亮裝潢的店內，擺放著餐桌與餐椅，已與過去生活倉廚創辦人張勝惟創立的萬華創始店，隱身巷弄間、門窗緊閉的營運模式迥然不同。

靠著主打現點現做且堅持裸食、少油的健康餐盒，如今生活倉廚仍在Uber Eats平台上站穩前10大最受歡迎餐廳的地位。

「實體店面是品牌價值的延伸。」黃韋寧表示，初期以幽靈廚房模式（門檻成本較低）的方式次進入餐飲業很不錯，但要經營長久且成功就不能忽略品牌營銷與團隊力量的重要性。

現點現做 兩年拓展3家店

「我們從去年開始進行了很多品牌相關的推廣及營運。」黃韋寧指出，為加大推廣品牌力道，去年生活倉廚與Uber Eats展開眾多廣告合作與聯名企畫，經過營銷與知名度的累積。

(中時電子報)