楊冪秀出鍛鍊成果，肌肉線條驚人。（圖／翻攝自微博）

大陸女星楊冪自出道以來一直維持纖細身材，瘦而不柴的好身型令人稱羨，近來停工宅在家的她，仍認真運動自我管理，29日就曬出成果照，大秀結實肌肉線條，讓網友直呼佩服。

因受新冠肺炎影響，楊冪停工近兩個月在家防疫，但仍不忘在社群網站和粉絲分享近況，但她鮮少PO自己的美照，幾乎都在曬貓、小鳥、仙人掌等圖片，讓粉絲打趣畫出威脅她的漫畫，喊話女神若不再發自拍，就要打鳥、偷貓、砍仙人掌。

楊冪工作室加碼曬女神肌肉高清照。（圖／翻攝自微博）

未料粉絲這招真的成功讓楊冪PO出自拍，還搞笑配合求饒說：「放過貓和鳥和仙人掌吧。」照片中，楊冪穿著貼身運動服，擺出秀手臂肌肉的姿勢，纖細蠻腰也看得出有明顯馬甲線。

隨後，楊冪工作室也轉發此照，逗趣寫下：「默默放下了手中的麵包蛋糕和泡麵。」並爆料楊冪現在體重減到88斤（44公斤），引來網友紛紛留言「姐你真猛」、「想掛在妳的胳膊盪鞦韆」、「這身材真的是在家裡休息了2個月的人嗎」，大呼女神的自制力太強了。

(中時電子報)