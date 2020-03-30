新冠疫情加劇，新加坡採取嚴格防疫措施，制定違反社交距離懲罰規定。台灣目前指揮中心指揮官陳時中表示：「對適當的社交距離是在意的」，已經著手研議規範以及開罰細節。社交距離要多長才能有效防疫？根據美國麻省理工學院(MIT)最新研究指出，社交距離需維持約8公尺以上，才能有效防堵病毒傳染。

疫情讓大家保持社交距離，各國專家大多建議人與人間應保持1到2公尺的距離、英國首相強森（Boris Johnson）先前要求民眾從事購物或其他行動時，應與人保持兩公尺以上距離、新加坡甚至採取嚴格防疫措施，制定違反社交距離1公尺的懲罰規定。

綜合外媒報導，美國麻省理工學院(MIT) 研究發現，隨著打噴嚏或是咳嗽而出的口沫，會以每秒「10到30公尺」遠的速度傳播，最遠距離竟可達7至8公尺，且還能在空調中懸浮數小時之久。他們認為，要預防感染新冠肺炎，人跟人之間的距離，最好保持8公尺以上。

研究人員表示，這些距離都是基於範圍的估算，還沒考量到打噴嚏與空調等外在因素會增加傳播距離的可能，研究人員認為現在提出的距離保持範圍1公尺恐怕太短了，可能會低估病毒有效的傳播距離。

(中時電子報)