杭州2983萬補貼帶動消費 拉動效應15倍 03:392020/03/30 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據錢江晚報報導引述大陸杭州市商務局的數據顯示，截至3月29日下午4點，已兌付政府補貼2893萬元（人民幣，下同），已帶動杭州市場消費4.53億元，換算拉動效應達到15倍。 (旺報 ) #消費 #補貼 #杭州 #杭州市 #人民幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸七省市推汽車促銷 廣州每車補貼人民幣1萬元 04:102020/03/26 全球財經 無薪假薪資補貼方案 3月27日上路 04:102020/03/26 金融．稅務 紹興將發1.8億人幣消費券 提振消費祭9大行動 02:512020/03/26 兩岸 穩定匯價 人行在港發100億元央票 04:092020/03/27 全球財經 瑞幸電商搶市 超級補貼立威 04:092020/03/27 全球財經 台灣櫻花 直營專櫃進軍百貨 04:102020/03/27 產業特刊 陸發數百億消費券 布局3方向 04:092020/03/28 焦點新聞 投保薪資差額補貼5成 最長6個月 04:102020/03/28 地方新聞 疫情害載客率下滑 公總補助遊覽車每輛7.5萬 16:462020/03/29 生活 遊覽車衝擊大 交通部宣布五項紓困措施 17:392020/03/29 財經 兩岸熱門新聞 「吞退燒藥登機」被抓包！法籍華人夫婦 害200人被隔離 - 兩岸 美專家：新冠病毒非人造 源頭也不是武漢 - 兩岸 「用疫苗控制疫情可能性不大」 疫苗專家：還是要靠自己 - 兩岸 美權威刊物專訪陸疾控高層：美歐防疫犯了最大錯誤 - 兩岸 15天就回本！口罩、呼吸機生產線全天候開工 陸業者接上億人民幣訂單 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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