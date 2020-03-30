廣東省工信廳等9部門近日聯合印發《關於應對疫情影響進一步促進資訊服務和消費的若干政策措施》的通知，提出25條政策。據新浪財經報導引述該《措施》內容提出，廣東全面提速5G網路建設，確保2020年第3季底提前完成4.8萬座5G基站建設計畫，力爭2020年全省建設6萬座5G基站。

此外，並將促成達到5G用戶數2000萬，實現珠三角9市鄉鎮、粵東粵西粵北地區縣城的5G網路覆蓋，並將覆蓋全省90％以上人口。

(旺報 )