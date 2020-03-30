廣東今年將建6萬座5G基地站 用戶促達2000萬 03:392020/03/30 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廣東省工信廳等9部門近日聯合印發《關於應對疫情影響進一步促進資訊服務和消費的若干政策措施》的通知，提出25條政策。據新浪財經報導引述該《措施》內容提出，廣東全面提速5G網路建設，確保2020年第3季底提前完成4.8萬座5G基站建設計畫，力爭2020年全省建設6萬座5G基站。 此外，並將促成達到5G用戶數2000萬，實現珠三角9市鄉鎮、粵東粵西粵北地區縣城的5G網路覆蓋，並將覆蓋全省90％以上人口。 (旺報 ) #5g #建設 #政策 #2020年 #2020 也許您會感興趣 推薦閱讀 避免成防疫破口 2020國際電玩展 停辦 04:102020/03/26 財經要聞 工研院開辦2020趨勢潮流研習 04:102020/03/26 投資理財 《國際經濟》受疫情衝擊，新加坡再砍今年GDP預測至萎縮1％～4％ 10:172020/03/26 財經 電視面板出貨量大增 預估2020增三成 10:482020/03/26 財經 金門馬拉松停辦 縣府與贊助商相約明年見 18:562020/03/26 生活 華為 下調2020年財務目標 04:092020/03/27 全球財經 鉅橡 2020迎回補拉貨潮 04:102020/03/27 證券．權證 中鼎2020承攬金額 拚破千億 04:102020/03/28 證券．權證 [體驗]OPPO Find X2 Pro 螢幕有感升級 相機變焦亮眼 14:012020/03/29 科技 2020銀行數位轉型趨勢 04:092020/03/29 產業．科技 兩岸熱門新聞 「吞退燒藥登機」被抓包！法籍華人夫婦 害200人被隔離 - 兩岸 美專家：新冠病毒非人造 源頭也不是武漢 - 兩岸 「用疫苗控制疫情可能性不大」 疫苗專家：還是要靠自己 - 兩岸 美權威刊物專訪陸疾控高層：美歐防疫犯了最大錯誤 - 兩岸 15天就回本！口罩、呼吸機生產線全天候開工 陸業者接上億人民幣訂單 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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