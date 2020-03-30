為穩定台灣經濟，經長沈榮津、行政院政委龔明鑫週末不休息，和旅遊觀光下游服務業座談，除端出工業區跟加工區租金緩繳一年外，並討論4月將推出的酷碰券，只要綁定行動支付，出門實體消費，就提供20％至25％的折扣，並在近期內提出服務業紓困方案。

經濟部29日在臉書粉絲團指出，周休二天經濟部團隊已和婚紗業、餐飲業、百貨跟購物中心、在機場零售餐飲業者，觀光區跟景點商圈、配合航空跟飯店的洗衣業、及會展產業等產業座談。業者當中，不乏大家都熟悉餐飲名店，或米其林星級老店，他們都表達生意受損的辛苦。

經濟部承諾，只要產業願意努力生存，政府會當大家的後盾，將在最快時間內，提出艱困服務業紓困方案，讓大家一起努力撐過去。由於觀光旅宿上游業受害，會影響下游許多業者連帶受影響，因此經部也會針對連帶受影響的業者，端出紓困方案。

此外，經濟部29日也提出經濟部管轄工業區跟加工區的土地租金優惠，只要沒有積欠違約金且正常營運的廠商，將提供租金、管理費、污水費的優惠。

工業區方面，租金可緩繳1年，分3年免息繳清；維護費減半收取；污水費緩繳1年，分3年平均攤還。但工業區內閒置土地不適維護費減半措施。

加工出口區方面，同樣有租金緩繳1年，分3年免息繳清的優惠；營業額衰退三成以上，管理費30％緩繳1年；污水費緩繳1年，分3年平均攤還；園區內經營餐飲業，房租減半收取4個月。

(工商 )