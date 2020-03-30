法國受到新冠肺炎疫情的重大打擊，最先通報疫情爆發的地區是大東部區(Grand Est)，如今該區已無法應付過多的病患，當地政府緊急動用法國高鐵和軍機，運送重症病患，紓解一些緊繃的醫療資源。

路透社報導，法國在周日(29日)累計的確診案例已經突破了4萬例，超過2,600人死亡。其中大部分的病患都集中在大東部區，當地的醫療資源已經無法負荷。法國政府緊急動用火車和飛機，將病危患者向西部運送，例如大巴黎地區，該區擁有較多醫療資源，近來已緊急增設了許多重症加護病房。

本週日安排了兩部改裝過的TGV高速火車，運送36名患者到疫情相對輕微，位於西南方的新阿基坦區(Nouvelle Aquitaine)，該區的首邑波爾多車站外，一排戒備森嚴的救護車，排隊等待接送到站的病患。

法國需要重症病房的患者已經超過4,600名，為了平均分配全國的醫療資源，不得已只能將東部的病患往西部送。同時，退休的醫師被徵召，醫學院的學生直接上陣，填補空缺。總理愛德華·菲力普(Edouard Philippe)周六向全國民眾說，最糟的情況還沒到來。

(中時電子報)