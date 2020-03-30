精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(3月30日)的國際新聞重點。

【1】世衛聲明：台灣參與WHO由各會員國決定

世界衛生組織（WHO）高級顧問艾爾伍德接受香港電台訪問，聽到台灣參與就閉口不談引起關注後，WHO昨天發布聲明表示，強調台灣參與WHO由會員國來決定，而非工作人員。聲明中並表示，會聽取包括台灣衛生部門和所有區域的經驗，將最佳做法介紹給世界各國。

【2】美政府首席專家稱 新冠肺炎可能奪走多達20萬美國人性命

美國聯邦政府首席傳染病專家、美國國家過敏和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）預估，新冠肺炎病毒可能在美國奪走10萬至20萬人的性命。

【3】冰島出現2種病毒雙重感染者

新冠肺炎病毒變異，冰島竟發現體內含有2種新冠病毒的病患，成為全球第一個雙重感染者。冰島基因公司解碼（deCODE）最近的研究顯示，新冠已出現40種突變病毒。而變異的病毒可能更有傳染力但卻不那麼致命。

【4】江丕文: 新冠風暴 百年罕見

華裔金融家江丕文接受《中國時報》專訪時指出，金融風暴多半與人們的貪婪故事有關；新冠肺炎迅速擴散全球，歐美成為重災區，各國醫護設備不足擴大為經濟、政治危機，對全球的衝擊遠超越SARS與金融海嘯期間。

【5】不隔離紐約了！川普改發布旅遊警示

為抑制新冠肺炎疫情擴散，美國總統川普早先語出驚人，說考慮隔離紐約、紐澤西、及康乃狄克州等3州，不過方才他又在推特上宣布，在和各州州長及專家討論後，他認為對這3州的隔離措施已非必要，他將會要求有關單位發布旅遊警示。

(中時電子報)