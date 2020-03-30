3/30-4/05｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

人稱「國師」的星座專家唐綺陽用星象來看台灣新冠肺炎疫情！她指出周二(3/31)火星將進水瓶，火星來讓「社群大火」，這時有可能會發生各國政府積極於社群之戰、好社群或好創作者大紅大紫、但也有可能是惡質社群災難降臨，開始改變社會。唐綺陽特別提醒，要小心台灣的防疫成績「受政治勢力的故意破壞」。

如何避免台灣的防疫成績受政治勢力的故意破壞？唐綺陽給答案，她說必要時刻，民主、人道可以放一邊，道德綁架、假意呼喊無需理會，一切以「守住、圍好、堅守台灣」為重點。唐綺陽語重心長要大家要一起同心，支持政府，台灣萬萬不能失守！唐綺陽再三強調「四月輕忽不得」，那些自私自利、我行我素的人就應該要嚴懲、直接嚴厲看管，以免形成破口。

本周還有木星、冥王星相合於魔羯，唐綺陽說易有緊急、激烈的事件發生。各國領導人、上位者、權貴皆可能是焦點人物，焦頭爛額（亦可能有更多重磅人物染病、致死）。這個「顛覆現狀」的星象，絕對不能夠小看，唐綺陽直言今年會有三波類似的情況，「三至四月初是第一波，六月第二波，九、十月是第三波」，等於現在只是第一波上演而已。

雖然舊秩序正在瓦解，卻也意味著「新秩序正開始建構」，苦於老人擋道、無法出頭的人們，現在正是爭取群雄並起的時機！唐綺陽還拿出陳時中部長來當舉例，正是這場亂局，成了凸顯他管理能力的舞台，而一切始料未及。

重要星象：魔羯星群的重磅星象，火、土合相水瓶，木、冥合相魔羯，火星進水瓶，金星進雙子。

工作注意↓

巨蟹：擴張困難，改變佈局能夠更順利

射手：用自己的方式就能發光發熱

水瓶：開啟新計畫，能有不錯的成績

雙魚：周遭意見多，要小心分辨

桃花注意↓

金牛：太過務實，當心讓人感到無趣

獅子：別太自我，要體貼對方的需求

天蠍：因前任有關的事，感到百味雜陳

魔羯：桃花朵朵開，眼中充滿粉紅泡泡

財運注意↓

白羊：條款要仔細看清楚，避免麻煩事

天秤：花錢之前，請先審慎評估

健康注意↓

雙子：當心老問題或是工作上的危險

處女：多活動身體，注意筋骨損傷

唐綺陽再三強調「四月輕忽不得」，那些自私自利、我行我素的人就應該要嚴懲、直接嚴厲看管，以免形成破口。（圖/摘自唐綺陽占星幫FB）

(中時電子報)