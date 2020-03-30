台中市西苑中學發生嚴重的老師霸凌學生案件，剛上國中的小強（化名）入學後，父親特別跟物理教師陳鴻明（陳男）說明，因孩子只有1顆腎臟，請多加關照，結果老師卻認為是學生向家長抱怨其教學方式，竟利用懲教權惡意修理小強，不但用膝蓋重擊胸口、拿PVC灰色水管鞭抽大腿，學生深怕被打死所以不敢告訴父母。

本刊調查，物理老師陳男認為小強向家長抱怨自己教學方式，因此懷恨在心，不但屢次罰小強到軍訓室走廊罰跪抄寫作業，也常常不准他進教室上課或吃中餐，並恐嚇「你要罰寫完才能放學，若不交的話，隔天就要10倍奉還」。

小強控訴：「老師總是把書包藏起來不讓我準時放學，然後把我關進無人的實驗室內，還拿著PVC灰色水管或木板狠狠抽打大腿，或用膝蓋頂我的胸口，我很怕哪一天可能被打死，我因為忍到受不了，只好跑給他追，害我晚上睡覺根本不敢關燈關門」。

小強的同學說，有次小強被陳男叫到大樹下罰寫作業，還用手機放在一旁錄影監視，吆喝他不能隨意亂動，「我們對於他（小強）的遭遇都感到十分同情，可是也不知道怎麼辦」。

從事護理師的小強母親談到小強受虐的事就落淚，泣訴導師陳鴻明根本不該繼續任教。（圖／黃耀徵攝）

人本教育基金會主任陳怡文痛批，校方的處理明顯有問題，而且陳男的惡劣行為已不適任，不該包庇這樣的老師繼續任教，應該予以解聘，否則以後會有更多的學生受害。

針對遭控霸凌學生一事，陳鴻明坦承確實有對小強動手，也有要他罰跪寫作業，「因為我教學壓力大才會這樣做。」記者問他是否會對小強及家屬致歉，陳鴻明態度冷淡沒表示意見。西苑中學校長吳茂林則表示，「教師的去留必須經過教評會表決，並非他一人能決定」，更否認與任何人有私下協議。

台中市教育局學生事務室主任劉黛麗回應，對於老師的懲處及去留，依法必須尊重教評會決定，本案當時的背景，曾把案件退回請校方重審一次，最後也只能依現有調查證據，再移請人事單位辦理懲處，未來會再加強陳姓老師「性別平等教育觀念及正向管教知能」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)