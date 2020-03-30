台中市西苑中學學生小強遭導師陳鴻明長期處罰跪在學校軍訓室外走廊抄作業，導致膝蓋都跪出一層厚厚的繭，還關門、關燈拿水管或木板鞭抽小強，校長巡堂明知學生狀況也都漠視，直到某日強爸發現孩子洗澡沒關門，替他關門時聽到孩子驚恐大叫：「不要打我」，才讓這起校園霸凌案件曝光。

前年底，強爸發現青春期的小強在浴室內洗澡都不敢關門，貼心替他關門時，卻聽到孩子躲在牆角大聲呼救「不要打我！不要打我！」細問之後才知道兒子在學校被老師狠心凌虐。

小強父母隔日親自到學校理論，意外撞見別的學生也同樣蹲坐在軍訓室走廊寫功課，但校方的回應竟是「學校絕不會體罰任何學生」，強父直覺這絕非是單一個人事件，而是學校長期縱容的惡性循環。

強父趕緊替小強辦理轉學並帶到醫院驗傷，醫生檢查後，發現小強的雙眼比正常人視力退化四百度，而且雙膝因摩擦長出厚厚的繭，脊椎也有嚴重側彎問題，這些都是長期在走廊上罰跪的後遺症，還出現憂鬱症狀況，必須吃藥治療。

小強的雙膝因長期趴跪，長了一層厚厚的繭，而這一切都拜導師陳鴻明所賜。（圖／黃耀徵攝）

後來小強父母不滿校方的處置轉而投訴教育局，但官員僅發函要求學校調查，並聽信校方片面之詞，校長也為了保住官位而妥協。小強父母不甘兒子受辱，去年6月花錢買下6層樓高的抗議廣告掛在校門對街，同時向法院提告陳男涉公然侮辱罪，並已一狀告上監察院，進而引發熱烈討論。

人本教育基金會主任陳怡文痛批，校方的處理明顯有問題，而且陳男的惡劣行為已不適任，不該包庇這樣的老師繼續任教，應該予以解聘，否則以後會有更多的學生受害。

小強因長期被班導師陳鴻明虐待霸凌，被醫院診斷出憂鬱症需長期服藥治療。（圖／黃耀徵攝）

針對遭控霸凌學生一事，陳鴻明坦承確實有對小強動手，也有要他罰跪寫作業，「因為我教學壓力大才會這樣做。」記者問他是否會對小強及家屬致歉，陳鴻明態度冷淡沒表示意見。西苑中學校長吳茂林則表示，「教師的去留必須經過教評會表決，並非他一人能決定」，更否認與任何人有私下協議。

台中市教育局學生事務室主任劉黛麗回應，對於老師的懲處及去留，依法必須尊重教評會決定，本案當時的背景，曾把案件退回請校方重審一次，最後也只能依現有調查證據，再移請人事單位辦理懲處，未來會再加強陳姓老師「性別平等教育觀念及正向管教知能」。

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(中時電子報)