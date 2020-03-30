台中市西苑中學物理名師陳鴻明（陳男）長期凌虐學生小強，導致小強被迫轉學還罹患憂鬱症需長期服藥，台中市社會局已依《兒少法》向陳男開罰4萬元，是該法施行以來唯一有教師虐待學生被處罰的案例，但台中市教育局卻一昧以消極態度對待，完全偏袒教評會決議，最後讓陳男繼續留校任教，而校方為了科展得獎也支持陳男繼續擔任物理老師，完全不顧其他學生跟家長擔心受怕的心情。

本刊調查，當校方召開教評會討論陳男一案時，有一派老師認為解聘陳男太過嚴苛，也認為校長吳茂林會因連任壓力，需要校內老師的支持而妥協輕放；另一派則主張陳男的行為不適任從事教職，應予解聘。但校方最後決議只記陳男一大過，並得繼續任教。

離譜的是台中市社會局根據性平會的調查報告認定陳男違反《兒少法》，有虐待學生事實，且對他開罰4萬元，但台中市教育局卻傾向認同教評會的決議，輕縱陳男的惡行，一個市府二種解讀，原因令人不解。

被毒打凌虐的小強目前已經轉學至新學校就讀，恢復正常生活就讀國三的他，還特別在心情日記中寫下「我國一的遺憾是參加不到任何活動，就算到國二也像是空氣般沒有存在感，但現在的我終於可以好好地坐在教室上課一整天，真的好開心。」

身為職業軍人的小強父親氣憤指控：「我可以保衛國家，但卻照顧不了孩子，當初就是看上學校的軍訓特色，沒想到兒子卻被全校師生集體霸凌，還要面對校方跟教育局的互相包庇，讓我們相當痛心！」

強父不甘兒子在校受辱，花錢買下6層樓高廣告，掛在學校對街3個月，抗議教育局跟校方調查不公。（圖／黃耀徵攝）

人本教育基金會主任陳怡文痛批，校方的處理明顯有問題，而且陳男的惡劣行為已不適任，不該包庇這樣的老師繼續任教，應該予以解聘，否則以後會有更多的學生受害。

針對遭控霸凌學生一事，陳鴻明坦承確實有對小強動手，也有要他罰跪寫作業，「因為我教學壓力大才會這樣做。」記者問他是否會對小強及家屬致歉，陳鴻明態度冷淡沒表示意見。西苑中學校長吳茂林則表示，「教師的去留必須經過教評會表決，並非他一人能決定」，更否認與任何人有私下協議。

台中市教育局學生事務室主任劉黛麗回應，對於老師的懲處及去留，依法必須尊重教評會決定，本案當時的背景，曾把案件退回請校方重審一次，最後也只能依現有調查證據，再移請人事單位辦理懲處，未來會再加強陳姓老師「性別平等教育觀念及正向管教知能」。

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(中時電子報)