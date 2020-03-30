為抑止新冠肺炎疫情擴散，美國總統川普29日宣布，延長社交距離政策至4月30日，並且希望美國在6月1日以前重回正軌。

美國新冠肺炎疫情延燒，美國總統川普於當地時間29日宣布，延長「社交距離」政策至4月30日。此外，他也預期，美國2周內死亡率將攀上高峰。

美國總統川普希望在4月12日復活節前讓美國經濟活動重新運作的願望徹底落空，綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美媒CNBC報導，美東時間29日晚間，川普在白宮召開記者會宣布，美國的「社交距離」（social distancing）將延長至4月30日，以減緩新冠肺炎疫情散播的速度。

他說，預測模型顯示，預期美國新冠死亡率將在2周內攀上高峰，如果不祭出嚴厲措施，屆時美國將有220萬人死於新冠肺炎，政府為了避免更多人喪命而延長社交距離措施，目標是將死亡人數壓低至10萬人以內，他稱如果有達成目標，美國政府及人民就已經做得非常好了。

不過川普也重申，希望美國在6月1日以前重回正軌，「我們可以期待，6月1日以前，我們正逐漸復甦，很多很棒的事情將會發生。」他同時也呼籲民眾，「你們做得愈好，整個夢魘結束得愈快」，表示周二（31日）將會完成所有計畫細節，並且向民眾公布到目前為止的發現、支持數據以及策略。

白宮先前發布的社交距離指南建議美國人避免10人以上聚會，並且呼籲高齡人士盡量待在家中。

川普的最新發言堪稱政策大轉彎，一周前，他才頻頻抱怨，因應疫情限制民眾行動等政策將會對經濟造成無法彌補的損失，並且不顧各方公衛專家反對，逕自放話要在4月12日以前重啟美國經濟。不過過去一周來，他的措辭似乎變得比較謹慎，27日，他說他的第一要務不是經濟，而是美國人的健康。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）建立的全球疫情地圖統計顯示，至今美國新冠肺炎確診人數已突破14萬例，至少2,400人喪命。

(中時電子報)