小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（28日）新聞重點。

【1】政府燒錢點火 電支電票暗較勁

行動支付競爭激烈，但仍追不上國人「愛用現金」的車尾燈，這幾年狂燒錢促銷，錢確實燒得差不多了，也難怪這回政府作莊，各家都像打了興奮劑般，電支同業歡呼、電子票證積極要分杯羹，酷碰券未發先轟動。

【2】金管會鬆口 擬讓保險業降租

新冠肺炎疫情重挫台灣經濟，財委會要求財金部會今赴立法院專案報告，面對保險業卡在不動產收益率，無法幫飯店降租金的死結，金管會首度鬆口將配合行政院紓困，研議調降最低租金收益率，為紓困解套。經濟部透露臉書說明，就工業區、加工出口區提供租金優惠進一步細節。

【3】陸美生死鬥 台只是馬前卒

新冠疫情全球升溫，美陸關係惡化，大陸機艦頻在台海周邊活動，演訓的空域及海域距離台灣愈來愈近，操演課目更趨近實戰化，國軍戰備必須繃緊神經，因對峙而擦槍走火導致意外衝突的風險也大增。本報專訪前國安會秘書處長、曾參加台美軍事戰略對話「蒙特瑞會議」的前陸軍副司令劉湘濱，剖析當前台海情勢。

【4】部隊無軍法 連幫派都不如

前國安會處長、退役中將劉湘濱指出，現在是國軍是有史以來最脆弱、戰力最低的時刻；他認為，沒有軍法的部隊，連幫派都不如，軍隊是由不同背景的人所組成的特殊組織，必須依賴紀律去共同執行特別的任務，必要時犧牲性命。除了理想與使命感外，必須輔以相當強制力的制約，因此軍法是指揮官領導統御的最後保障。如果沒有了軍法，凝聚力連幫派都不如。

【5】定存短不如長 固定大勝機動

中央銀行降息後，存款族受傷慘重，也面臨錢要怎麼存的難題。結論寫在前頭，進入降息循環，存固定會比機動更有優勢；加上此次新冠肺炎重挫全球經濟，恢復期恐不短，在走向長期低利環境前，存長優於存短。

(中時電子報)