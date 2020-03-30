高雄市長韓國瑜罷免案，預計6月中旬投票，若韓真被高雄人罷免後，藍綠雙方會派誰補選高雄，也成網路熱門話題。有網友就認為，若依接棒順序論資排輩，民進黨最可能的四人分別是，現任立委管碧玲、劉世芳、趙天麟，菊系欽點市議員高閔琳。外界則看好趙可能通過黨內初選出線。

民進黨今年5月將舉行地方黨部主委改選，而罷韓投票預計在6月中下旬，兩者節奏一致，謝系的趙天麟認為，民進黨該做好準備，所有的民進黨公職，「要站在第一線協助罷韓團體」。而外界解讀，趙可能是為了想參選高雄地方黨部主委，和緊接而來的高雄市長補選有關。但卻遭趙本人否認。

據《風傳媒》報導，對於黨內各派系推人應戰和趙天麟的來勢洶洶，前高雄市長陳菊所率的菊系在經過內部討論後，決定推派年僅38歲的高閔琳，要和趙一較高下。「菊系新生代討論由誰出馬時，高閔琳確實蠻早就有表達意願」，且經過內部會議達成共識後，高也獲得派系內的肯首，達成由高參高雄市黨部主委的決定。

而同樣被看好的，還有兩位現任立委管碧玲和劉世芳。管碧玲或許許多高雄人已知之甚詳，從第六屆立委當選一路連任到現今第十屆立委，在國會資歷算是資深前段班，雖然是台中人，但從2006年開始，就在高雄擔任新聞局長，一路扎根至今，地方實力雄厚，雖然過往被視為謝系，也曾經和新潮流女大老陳菊有過摩擦，但有綠委分析，海派已在檯面下默默吸收管碧玲和趙天麟。

劉世芳對民進黨稍微有些了解的人更不必多言，劉身為新潮流系的代表人物，過去曾任原台中縣副縣長、不分區立委、行政院秘書長、高雄市副市長，甚至擊敗國民黨黃昭順，順利連任高雄左楠區立委，現任民主進步黨立法院黨團書記長。長年深耕高雄，實力也不容小覷。

網友joy830近期就在批踢踢論壇發文，「討論『罷韓』後，民進黨會由誰補選市長之位？」。其他網友則吵成一團，一派認為「高太年輕，沒什麼歷練，不足服眾」，「認真來看，只有劉跟趙有機會一拚，高有菊系但票不夠」。

(中時電子報)