第三批武漢台商153人昨（29）日赴上海搭乘「類包機」，晚間20時58分自上海起飛，22時20分抵達桃園機場。徐正文緊盯武漢類包機狀況，昨在臉書三度PO文，表示「謝謝所有幇助他們的人！」

第三批武漢類包機傳出因要穿防護衣才能登機，延誤作業，晚間20時58分才從上海起飛，22時20分抵達桃園，153人下機採檢，陳時中也到現場親自坐鎮，確保防疫滴水不漏，採檢完畢後，人員搭乘遊覽車前往檢疫所。

昨日上午徐正文在臉書表示，「歡迎您們今天回家！大家加油」。晚上他再度PO文，「第三次包機！八千里路雲和月！終於起飛！謝謝所有幇助他們的人！感謝主！！」

人員抵達桃園機場，下機採檢後，他又PO文表示，「從一月二十三日湖北武漢封城之內後，二月一日第一批包機！三月十一日第二批，三月二十九日第三批，一直在！沒有離開！防疫優先！謝謝所有協助他們的人，歡迎您們回家！感謝主！」

不少網友給予徐正文支持，留言說「大俠加油啦！一直都在無離開」、「辛苦了」、「能回來最好」、「你帶回來的第一批才使他們被議論，你也受傷害了！感恩！有你真好」。

(中時電子報)