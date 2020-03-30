IC載板及印刷電路板（PCB）大廠欣興（3037）2019年營運暢旺，第四季歸屬母公司稅後淨利10.8億元，每股盈餘（EPS）0.74元，創8年來次高佳績。累計全年歸屬母公司稅後淨利32.59億元，年增達91.16％，每股盈餘2.24元，分創近7年、近8年高點。

欣興董事會通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利1.1元，為近7年高點，但盈餘配發率約49.11％，則為近7年低點，以27日收盤價30.25元計算，現金殖利率約3.64％。公司將於6月19日召開股東常會，全面改選6席董事、3席獨董。

欣興2019年第四季合併營收登225.72億元次高，季減1.64％、年增10.22％。毛利率14.32％、營益率4.99％，低於第三季及前年同期。不過，歸屬母公司稅後淨利10.8億元，季減14.33％、但年增43.4％，每股盈餘0.74元，仍雙創8年來次高佳績。

累計欣興2019年合併營收登825.35億元新高，年增8.98％。毛利率13.71％、營益率4.23％，雙創近7年高點。歸屬母公司稅後淨利32.59億元，年增達91.16％，每股盈餘2.24元，優於前年1.15元，分創近7年、近8年高點。

展望今年，欣興董事會通過追加資本支出預算，自約171.8億元增加至240.7億元，增加幅

度達約68.9億元或40.1％，其中包括高階IC覆晶載板廠新增投資約60.02億元。並通過預計明年進機的載板長交期設備採購訂單約12.52億元，合計增加投資達約81.42億元。

欣興說明，追加今年資本支出預算，主要為下單採購今年進機設備，以因應客戶多元化需求，擴建載板產線、提升製程能力。為優化產品結構、使產品組合最佳化，董事會亦通過追加2019～2022年規畫擴增高階IC覆晶載板廠預算，自約200億元增加至約285億元。

欣興2020年2月自結合併營收62.3億元，雖月減8.46％、降至近11月低點，仍年增達20.75％。累計1～2月合併營收130.37億元，年增達15.23％，雙雙續創同期新高。公司下午將召開線上法說，說明去年營運概況及今年展望。

(時報資訊)