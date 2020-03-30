台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)去年受到美中貿易戰衝擊、歐洲削價競爭激烈，2019年轉虧，每股淨損0.73元，公司今年跨足整合集團的運輸、循環經濟領域，力拚今年營運出現轉機。

久陽2019年營收11.47億元，稅後淨損2,983萬元，稅後每股虧損0.73元。久陽表示，螺絲業務去年因美中貿易戰白熱化，中國廠商於歐洲削價競爭激烈，公司透過分散市場策略，美國的接單比例雖逐步提高，惟整體銷售量與平均單價下滑，致使去年出現虧損。

董事長孫正強表示，今年第一季的螺絲出貨量與平均售價預期仍處於低檔，但從接單狀況來看，受惠新冠肺炎疫情造成中國鋼鐵廠產能開出受限，已明顯感受到強勁的轉單力道，訂單能見度大幅提升，第一季將是公司營運谷底，隨著中鋼開出第二季內銷鋼品盤價全面調漲，以及久陽在螺絲以外業務的循環經濟布局加速進入收成，自第二季起營運可望明顯回升。

為求多元化經營，久陽先後成立「台鋼運輸」（持股92%）、「台鋼環保」（持股100%）二家子公司。其中，台鋼運輸的二大業務為「運輸」與「再生資源買賣」，初期以階段性整合集團內各企業的陸運、海運等運輸需求，並收購集團內各煉鋼廠需求的廢鋼為主。台鋼環保則聚焦廢棄物處理與資源再生領域，初期從集團內的氧化碴、還原碴等清除著手，協助集團企業降低成本，未來將進一步做到資源化再生處理。

孫正強指出，台鋼運輸自去年10月正式營運以來，承攬包括慶欣欣、易昇、沛波等的陸運業務，至去年底僅三個月的營收累計超過三千萬元且繳出獲利成績單。今年起運輸事業擴展至春雨集團，接下來計畫將再承攬榮剛集團運輸業務，並自第二季起展開海運、空運及報關業務，未來亦不排除直接設立廢鋼廠以強化版圖布局。子公司台鋼運輸的業績可望一季優於一季，儼然成為久陽的營運小金雞。

2020年是久陽開啟多元布局，跨足運輸及循環經濟領域，營運轉骨元年，對全年業績展望審慎樂觀。孫正強表示，配合台灣鋼鐵集團朝全循環經濟營運發展的大架構，久陽的定位將扮演串起供應鏈最上游（廢鋼等再生原料供應）、到最下游（爐碴等資源化再生及廢棄物處理）兩端的關鍵角色，落實全循環經濟營運模式。

(時報資訊)