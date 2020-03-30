即時外送平台foodpanda公布「全台餐飲店家紓困轉型專案」，將以全額補助上架服務費、加注行銷資源提高曝光2大主軸，為新店家上架前後的經營管理提出完整配套，並開放1萬個名額供店家申請全額補助，盼協助餐飲店家數位轉型，攜手共渡難關。

新冠肺炎疫情對經濟影響逐步擴大，衝擊餐飲業營收大幅滑落。foodpanda指出，申請成為美食外送平台合作夥伴的店家數自2月中起出現倍數成長，顯示餐飲店家在防疫期間，視美食外送平台服務為抗疫解決方案的龐大需求。

foodpanda對此針對新上線店家推出「上架服務費全額補助申請」，提供系統上線、菜單規畫、教育訓練、攝影、硬體租賃等全方位服務配套，並開放1萬個名額全額補助，讓業者更無負擔的上架至平台、加速啟動數位服務，滿足非常時期的消費者訂餐需求。

foodpanda指出，上架前會透過專業服務團隊和大數據分析，提出上線菜單建議分析，協助打造符合外送需求的菜單，並安排專業攝影團隊拍攝封面與餐點照片。同時，也提供完整接單系統地教育訓練及硬體租借服務，協助快速完成上線準備，即時啟動外送服務。

此外，foodpanda更規畫上線後的持續曝光與表現，合作首月會加注行銷資源，讓新店家有更佳的曝光機會，增加下單機率，並即時監控成效、提出分析建議，定時透過每日報表分析店家外送訂單表現，建議改變菜單呈現方式或設計外送專屬套餐等。

foodpanda即日起啟動「全台餐飲店家紓困轉型專案」，並在全台各區辦公室加強招商人力支援，與各地方政府攜手合作，以最大化的協助店家加入foodpanda外送行列。有需求的店家即可透過招商網頁留下資料，搶先登記成為補助店家。

foodpanda董事總經理方俊強表示，面對此波疫情對整體餐飲產業的衝擊，希望能透過平台的力量，協助全台餐飲店家度過難關。此次與政府攜手推出「全台餐飲店家紓困轉型專案」，便是期望能降低疫情對中小型餐飲業者的衝擊。

(時報資訊)